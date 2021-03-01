بيان رسمي: تقرير صيني سيصدر عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة

كل الوطن – وكالات: أفاد بيان رسمي، اليوم الاثنين، بأن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني سيصدر في المستقبل القريب تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في 2020، وفق وكالة “شينخوا”.

وأشارت “شينخوا” إلى أن الوثيقة، التي تحمل عنوان “التقرير الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة في عام 2020″، والتي تضم 15000 رمز من رموز الكتابة الصينية، تعمل على “عرض تفاصيل الحقائق المتعلقة باحتواء واشنطن وباء فيروس كورونا على نحو غير كفء”، ما أدى إلى “نتائج مأساوية”.

كما لفتت الوكالة إلى أن هذه الوثيقة ستعرض “اضطراب الديمقراطية الأمريكية الذي أثار الفوضى السياسية، والأقليات العرقية التي تعاني من التمييز العنصري، والاضطراب الاجتماعي المستمر الذي يهدد الأمن العام، والاستقطاب المتزايد بين الأغنياء والفقراء”، ما أدى إلى “تفاقم عدم المساواة الاجتماعية”، مؤكدة أنها ستذكر “ضرب الولايات المتحدة للقواعد الدولية عرض الحائط”، ما أسفر عن “كوارث إنسانية”.

المصدر: “شينخوا”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408210