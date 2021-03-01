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أمير قطر يجري أجرى اتصالا بولي العهد بن سلمان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-01T16:23:04+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 1 مارس 2021 - 4:23 مساءً
أمير قطر يجري أجرى اتصالا بولي العهد بن سلمان

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الأميري القطري، الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الديوان في بيان له، أن “الشيخ تميم عبر عن دعم بلاده الراسخ للسعودية، حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة الشقيقة”.

وأضاف: “شدد الشيخ تميم على أعتبار استقرار السعودية جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي”.

وتابع: “طمأن الشيخ تميم خلال الاتصال على صحة ولي العهد، معبرا عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار”.

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وأوضح: “تناول الجانبان أثناء الاتصال، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك”.

ويأتي الإتصال، عقب نجاح عملية جراحية أجراها سمو ولي العهد، وكذلك بعد رفع السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر: “الشرق القطرية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408214

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