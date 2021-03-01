أمير قطر يجري أجرى اتصالا بولي العهد بن سلمان

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الأميري القطري، الأحد، أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار الديوان في بيان له، أن “الشيخ تميم عبر عن دعم بلاده الراسخ للسعودية، حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة الشقيقة”.

وأضاف: “شدد الشيخ تميم على أعتبار استقرار السعودية جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي”.

وتابع: “طمأن الشيخ تميم خلال الاتصال على صحة ولي العهد، معبرا عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار”.

سمو الأمير المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله سموه على صحته وعبر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التقدم والازدهار#قنا https://t.co/o2wTIIsAw2pic.twitter.com/jfoPsYFSUt — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 28, 2021

وأوضح: “تناول الجانبان أثناء الاتصال، آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك”.

ويأتي الإتصال، عقب نجاح عملية جراحية أجراها سمو ولي العهد، وكذلك بعد رفع السرية عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر: “الشرق القطرية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408214