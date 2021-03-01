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أمير سعودي يعلق على “زلة لسان” للمتحدثة باسم البيت الأبيض بخصوص إيران

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-01T19:49:22+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الإثنين 1 مارس 2021 - 7:49 مساءً
أمير سعودي يعلق على “زلة لسان” للمتحدثة باسم البيت الأبيض بخصوص إيران

كل الوطن – وكالات: علق الأمير السعودي، طلال محمد العبد الله الفيصل، على مقابلة المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، لقناة “CNN”، وأعاد نشر مقطع فيديو من المقابلة.

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وقال الفيصل: “الحرس الثوري موجود في إيران، وتتساءلون لماذا الأمريكيون لا يمكنهم الحصول على الحقائق صحيحة حول الشرق الأوسط”.

وجاء ذلك بعد أن قالت جين بساكي “القوات الثورية في السعودية” كـ”زلة لسان” وفقا لـ”سي إن إن”، ما دفع الأمير إلى التعقيب عليها بتغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر”.

المصدر: “RT + “CNN

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408221

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