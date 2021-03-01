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الحكم بالسجن على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 1 مارس 2021 - 6:05 مساءً
الحكم بالسجن على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

كل الوطن – وكالات: أصدر القضاء الفرنسي حكمه على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية “التنصت”.

القضاء الفرنسي يصدر الاثنين حكمه على ساركوزي في قضية التنصت والرشوة
وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.

ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.

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وأمام ساركوزي عشرة أيام لاستئناف الحكم.

وبذلك، أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408222

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