وصول أول سفير إماراتي لدى إسرائيل إلى مطار بن غوريون

كل الوطن – وكالات: أكدت إسرائيل وصول أول سفير إماراتي لديها، محمد محمود آل خاجة، إلى مطار بن غوريون، لافتة إلى أنه سيقوم بتقديم أوراق اعتماده للرئيس، رؤوفين ريفلين.

أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة وصل قبل قليل إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي وسيقوم بتقديم اوراق اعتماده الى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.@BarakRavid@AmbAlKhajapic.twitter.com/K869LrBMTr — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 1, 2021

وكان مكتب دبي الإعلامي قد أفاد الشهر الماضي، بأن محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

وقال المكتب إن محمد محمود آل خاجة: “أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وبحضور منصور بن زايد”.

أمام محمد بن راشد وبحضور منصور بن زايد، محمد محمود آل خاجة يؤدي اليمين القانونية كاول سفير للدولة في دولة اسرائيل. pic.twitter.com/MrisNavT4i — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 14, 2021

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اتفاق السلام الذي وقعت عليه الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض بوساطة من إدارة الرئيس الأمريكي السباق، دونالد ترامب.

وتبادلت الإمارات وإسرائيل طلبات رسمية لفتح السفارات، وسبق أن كشفت مصادر مطلعة أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في أبو ظبي ستكون من أكبر سفارات إسرائيل في العالم.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408227