هيئة الطيران المدني السعودية تسمح بعودة طائرات “بوينغ 737 ماكس” للخدمة

كل الوطن – وكالات: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية يوم الأحد، السماح بعودة طائرة “بوينغ 737 ماكس” إلى الخدمة من وإلى المملكة.

وقالت الهيئة إنها اتخذت القرار بعد الانتهاء من المراجعة الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة، واكتمال جميع الاختبارات الضرورية من قبل إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية وغيرهما من سلطات الطيران المدني حول العالم.

#الطيران_المدني: السماح بعودة طائرة «737 ماكس» إلى الخدمة من وإلى المملكة بعد استيفاء متطلبات السلامة pic.twitter.com/xPS0ukfyt1 — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) February 28, 2021

وأوضحت الهيئة أن شركات النقل الوطنية لا تشغل طراز الماكس، إلا أن عدة شركات طيران أجنبية تسير رحلات من وإلى المطارات السعودية، وتعبر أجواءها عدة رحلات بنفس الطراز.

وأكدت أن رفع التعليق المؤقت جاء بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالتغييرات والترخيص والتدريب، لضمان أعلى مستوى من السلامة.

ونشرت الهيئة إعلانا ملاحيا (NOTAM) يسمح بعودة طائرات ماكس إلى الخدمة، كما أوضحت في دليل معلومات الطيران السعودي، بالإضافة إلى النشرة التوجيهية (AC)، التي ستصدر شهادة قبول الطراز (TCA) عندما تسجل الطائرة لأول مرة في السجل الوطني للطائرات.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408235