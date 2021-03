ماذا قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عن تقرير المخابرات الأمريكية بشأن خاشقجي؟

كل الوطن – وكالات: قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن تقرير المخابرات الأمريكية بشأن قتل الصحفي جمال خاشقجي “لا يقترب من إثبات الاتهام بما يتجاوز الشك المعقول”.

وكتب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، في سلسلة تغريدات على “تويتر”، اليوم الإثنين، إن “تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي تم تقديمه بضجة كبيرة كأنه سيوضح وسيقدم أدلة ثابتة تربط الأمير محمد بقتل خاشقجي. وأورد التقرير 3 نقاط لدعم هذا الزعم”.

وتابع: “أولا، كان يجب أن يعرف عن ذلك الأمير لأنه يدير منظومة الاستخبارات. وإذا كان ذلك حجة صالحة، فلماذا لم تتم محاسبة الرئيس ونائب الرئيس ووزير الدفاع (الأمريكيين) على جرائم أبو غريب؟”.

The report therefore is based on could've, should've and would've and does not rise to anywhere close to proving the accusation beyond reasonable doubt.

