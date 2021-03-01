الولايات المتّحدة تشجّعت بتعاون السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشجعت بتعاون السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضافت وزارة الخارجية أن واشنطن تعتقد أن العملية التي بدأتها لإيجاد تسوية للصراع عبر التفاوض في اليمن تكتسب قوة دفع.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز المساءلة لقيادة الحوثيين.

وشددت في السياق على ضرورة تغيير الحوثيين سلوكهم لإحراز تقدم في مجال السلام.

وأفادت الخارجية بأنها تقف مع السعودية للدفاع عن نفسها في وجه هجمات الحوثيين.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408261