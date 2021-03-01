تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنماذا قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة عن تقرير المخابرات الأمريكية بشأن خاشقجي؟كل الوطنالأمير بندر بن سلطان يفسر تفاصيل دقيقة في تقرير مقتل خاشقجي ودور بن سلمانكل الوطنحملة لوقف تنفيذ الإعدام بحق راهب مصري متهم بقتل رئيس ديركل الوطنشرطة الرياض تقبض على شخص تباهى بإطلاق أعيرة نارية في الهواءكل الوطنأمير القصيم يوجه بإطلاق اسم سمو ولي العهد على طريق الدائري الشرقيكل الوطنالإمارات.. إلزام امرأة بدفع 20 ألف درهم بسبب “بصقها” على طبيبكل الوطن“يصل العالم في مارس”… تقديم طلبات لتسجيل لقاح “سبوتنيك لايت” في روسيا ودول أخرىكل الوطنالنيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابةكل الوطنمحاولة ابتزاز مدرب المنتخب السعودي بفيديو جنسي ومحاكمة مغربيينكل الوطنالسعودية.. حملة تضامن واسعة مع ولي العهد بن سلمان

الولايات المتّحدة تشجّعت بتعاون السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-01T23:58:07+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الإثنين 1 مارس 2021 - 11:58 مساءً
الولايات المتّحدة تشجّعت بتعاون السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تشجعت بتعاون السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضافت وزارة الخارجية أن واشنطن تعتقد أن العملية التي بدأتها لإيجاد تسوية للصراع عبر التفاوض في اليمن تكتسب قوة دفع.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز المساءلة لقيادة الحوثيين.

اقرأ أيضا...

وشددت في السياق على ضرورة تغيير الحوثيين سلوكهم لإحراز تقدم في مجال السلام.

وأفادت الخارجية بأنها تقف مع السعودية للدفاع عن نفسها في وجه هجمات الحوثيين.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408261

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.