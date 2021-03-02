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وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية يحرك المياه الساكنة حول “سواكن”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 2 مارس 2021 - 12:42 مساءً
وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية يحرك المياه الساكنة حول “سواكن”

كل الوطن – وكالات: أعرب وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، عن ثقته في انتهاء الاتفاق الذي وقعته تركيا مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير بشأن جزيرة سواكن.

ورد وزير الدول السعودي المختص بالساحة الإفريقية على سؤال عن إمكانية تعطل الاتفاق التركي الموقع مع البشير حول سواكن بعد التغيير الذي حصل في السودان بالقول: “ما عندي شك”.

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وعن هدف الأتراك من وراء الاتفاقية بشأن جزيرة سواكن السودانية، رأى قطان أن أنقرة تريد موطأ قدم في البحر الأحمر، واصفا ذلك بأنه أمر غاية في الخطورة، وهو بهدف استغلال السودان، بحجة وجود آثار تركية بالمنطقة.

وحول مصير جزيرة سواكن بعد خلع البشير، رصد وزير الدولة السعودي وجود حراك قوي داخل السودان بشكل عام، إضافة إلى رغبة في التقارب مع الدول العربية وخاصة دولة مثل المملكة العربية السعودية.

وأكد أن ذلك ما لمسه خلال آخر زيارة له للسودان، مشيرا إلى ما تم عرضه هناك من مشاريع وصفها بالجبارة العملاقة، تضع في مقامها الأول السعودية.

المصدر: almodifershow

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408269

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