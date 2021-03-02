السعودية: التطعيم ضد كورونا شرط رئيسي للمشاركة في موسم الحج

كل الوطن – الرياض: وجه وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الاثنين، بربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا “كوفيد – 19″، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.

وقال الربيعة: “عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام 2021”.

وأضاف: “يجب تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة”.

وتابع: “اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج المقبل”.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408271