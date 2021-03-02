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السفارة أمريكا في السعودية: إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيرات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:20 مساءً
السفارة أمريكا في السعودية: إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيرات

كل الوطن – وكالات: أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية الاثنين، إعادة فتح خدمات التأشيرات ‏الروتينية لغير المهاجرين بأعداد محدودة ‏في الرياض وجدة والظهران. ‏
وأوضحت السفارة عبر حسابها على “تويتر”، أنه “يمكن للمسافرين جدولة ‏المواعيد لمجموعة فئات التأشيرة عبر ‏الإنترنت، عندما يكونون قد وضعوا خطط سفر ‏مؤقتة، نظرا لتدابير الوقاية من كورونا”.‏‏

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وأشارت إلى أنه “سيتم تمديد صلاحية رسوم التأشيرة الإلكترونية (MRV) حتى الـ30 من ‏سبتمبر 2022، للسماح لجميع المتقدمين ‏الذين لم يتمكنوا من تحديد موعد نتيجة ‏لتعليق خدمات التأشيرات الروتينية بذات ‏الرسوم المدفوعة مسبقا”.

المصدر: سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408279

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