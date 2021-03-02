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الأمير عبد الرحمن بن مساعد يُغرّدُ حول تقرير مقتل خاشقجي.. ماذا قال؟

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-02T13:30:07+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 2 مارس 2021 - 1:30 مساءً
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يُغرّدُ حول تقرير مقتل خاشقجي.. ماذا قال؟

كل الوطن – وكالات: نشر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، تغريدات تحدث فيها عن أهمية المملكة وتأثيرها بالمنطقة والعالم، وجاءت تغريداته بعد نشر التقرير الاستخباراتي الأمريكي المتعلق باغتيال خاشقجي.

وكتب الأمير السعودي في تغريدة على موقعه الرسمي على “تويتر” “السعودية كبيرة لا يمكن تجاهل أهميتها وتأثيرها في المنطقة والعالم وهناك حد لا يمكن تجاوزه في أي خلاف يحدث معها فلا يمكن وفقا للمسؤولين الأمريكيين بأي حال السماح للوصول بالعلاقات إلى القطيعة، بل لا بد ولمصلحة أمريكا الحفاظ على هذه العلاقات ممثلة بقيادتها الملك وولي عهده حفظهما الله”.

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وحول التقرير الاستخباري الأمريكي المتعلق باغتيال الصحفي جمال خاشقجي، قال بن مساعد في تغريدة “ما سبق هو خلاصة تصريحات الساسة الأمريكان في البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون منذ صدور التقرير (الظني) لـCIA وحتى اليوم.. للواهمين المتربصين الممتلئين بالغل تجاه السعودية أقول: زاد الله خيباتكم!”.

وتحدث بن مساعد في تغريدة ثالثة عن حقوق الإنسان وكتب “أما عن حقوق الإنسان فالأكيد أن أمريكا ليست أفضل من يعطي دروسا عنها والشواهد كثيرة تحتاج لكتاب وليس لتغريدات”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408282

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