الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في جازان

كل الوطن – وكالات: أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، بيانا حول تنفيذ حكم القتل قصاصا في مواطن من منطقة جازان، أقدم على قتل شخص آخر ومثل بجثته.

الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل قصاصا بأحد الجناة في جازانالنيابة العامة السعودية: مصادرة 740 مليون ريال والسجن 16 عاما لعصابة

وجاء في نص البيان:

“قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى”، والآية، وقال تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”.

وأضافت: “أقدم عيسى بن مسعود بن علي الفيفي (سعودي الجنسية) على قتل أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي (سعودي الجنسية)، وذلك بضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه مما أدى إلى وفاته”.

وتابعت: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا، والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني عيسى بن مسعود بن علي الفيفي الاثنين.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408289