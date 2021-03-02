تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنشاهد.. مذيعة مصرية تضع أحمر شفاه على الهواء تحال للتحقيقكل الوطنالسفارة أمريكا في السعودية: إعادة ‏فتح باب إصدار التأشيراتكل الوطنسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون تجاه إحدى القرى الحدودية في جازانكل الوطنالمغرب يعلن “قطع العلاقات” مع السفارة الألمانية بالرباطكل الوطنالسعودية: التطعيم ضد كورونا شرط رئيسي للمشاركة في موسم الحجكل الوطنوزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية يحرك المياه الساكنة حول “سواكن”كل الوطنإعدام 11 شخصا في سجن شمالي مصركل الوطنالولايات المتّحدة تشجّعت بتعاون السعودية لإنهاء الحرب في اليمنكل الوطنلماذا تعد الحلويات والوجبات السريعة أكثر إدمانا من الهيروين؟كل الوطنكشف أكثر الفواكه فائدة وخطورة للصحّة

شاهد.. مذيعة مصرية تضع أحمر شفاه على الهواء تحال للتحقيق

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 2 مارس 2021 - 4:43 مساءً
شاهد.. مذيعة مصرية تضع أحمر شفاه على الهواء تحال للتحقيق

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، برئاسة حسين زين، إحالة فريق عمل نشرة التاسعة التي عُرضت مساء أمس الجمعة، على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري الرسمي للتحقيق، بسبب قيام مذيعة في النشرة بوضع أحمر شفاه على الهواء.

وأكدت الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن فريق العمل ومذيعة النشرة لم تراع القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

اقرأ أيضا...

وذكرت أنه “انطلاقًا من الثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحترامًا وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات، فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات”.

وكانت المذيعة أميمة تمام، قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لها خلال تقديمها نشرة التاسعة، وهي تضع أحمر شفاه على الهواء أثناء حديث زميلتها في الأستوديو.

وفوجئ المشاهدون بالمذيعة وفي تصرف غريب تمسك بمرآتها الشخصية وتقوم بوضع أحمر شفاه خلال قراءة زميلتها عناوين نشرة الأخبار، ما أثار استنكار وغضب المشاهدين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408292

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.