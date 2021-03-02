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الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 2 مارس 2021 - 11:33 مساءً
الكويت.. مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

كل الوطن – وكالات: أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الثلاثاء، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد الحمد الصباح.

ويتضمن المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين الصباح رئيسا للوزراء بخلاف 15 عضوا بالحكومة.

ووفق الأسماء التي أوردها المرسوم، بقى 11 وزيرا من الحكومة السابقة، فيما انضم 4 وزراء جدد إلى الحكومة الجديدة، بحسب مراسل الأناضول.

وشهد هذا التشكيل استحداث وزارتين جديدتين هما شؤون النزاهة والاتصالات، وتم تكليف وزيرين يحملان حقائب بهما.

والباقون هم: وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية والشؤون الاقتصادية، والإعلام وشؤون الشباب، والتربية، والأوقاف، النفط والتعليم العالي، والصحة، والخارجية، الأشغال العامة وشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشؤون مجلس الأمة.

وأما الوزراء الجدد الأربعة هم: وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية، ووزير دولة لشؤون البلدية والإسكان والتطوير العمراني.

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وفي 14 ديسمبر/ كانون أول الفائت، أدت الحكومة السابقة اليمين الدستورية، وفي 18 يناير/ كانون ثان الماضي، قبل الأمير استقالتها.

وجاءت الاستقالة بعد أسبوع من تقديم استجواب نيابي ضد رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح، لارتكاب ما اعتبره نواب “مماطلة في تقديم برنامج عمله”.

وأعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 17 فبراير/ شباط المنصرم، أصدر أمير الكويت مرسوما بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر.

وجاء التأجيل وفق مراقبين، بعد تصاعد الخلاف بين المعارضة والحكومة عقب تأخر إنجاز التشكيل الوزاري في سابقة هي الأولى من نوعها.

وجاء المرسوم الأميري، آنذاك في ظل تباين حول صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة المستقيلة، خاصة أنه يجب تشكيل الحكومة خلال أسبوعين حتى لا يحدث فراغ دستوري.

الأناضول

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408316

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