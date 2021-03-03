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مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:59 صباحًا
مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

كل الوطن – وكالات: أفادت قناة روسيا اليوم مساء اليوم الثلاثاء، بأن 10 أشخاص لقوا مصرعهم بحادث تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان.

وتحطمت الطائرة التجارية في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونغلي، حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا.

ونقلت “الأناضول” النسخة الإنجليزية، عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: “نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان”.

ولفت كويو إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا يوجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن.

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وصرح المسؤول بأنه لم يتلق بعد أي تقرير عن الحادث.

وقال مسؤول محلي إن طائرة صغيرة تحطمت مساء الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مهبط بيري في محافظة أورور بولاية جونغلي، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم عشرة.

وأفاد بال ماي العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان – المعارضة، بأن الطائرة “HK-4274” التابعة لشركة “ساوث سوبريم إيرلاينز” المحلية، وكشف أن الطائرة كانت مستأجرة من قبل رجال أعمال.

وتابع قائلا: “لقد أتت من جوبا وهبطت في بيري في الساعة 3:30 مساءا. ثم أقلعت في الساعة 4:30 مساءا، وكان من المفترض أن تذهب إلى Yuai قبل أن تتوجه إلى جوبا، ولكن بعد وقت قصير من إقلاعها تحطمت مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها”.

هذا ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح.

المصدر: RT + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408329

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