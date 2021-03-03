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السعودية.. عضو بهيئة كبار العلماء يؤكد أن “المرأة تستطيع أن تعمل مأذون زواج”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-03T02:03:23+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 2:03 صباحًا
السعودية.. عضو بهيئة كبار العلماء يؤكد أن “المرأة تستطيع أن تعمل مأذون زواج”

كل الوطن – وكالات: أكد الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، لصحيفة “عاجل”، أن “المرأة تستطيع أن تعمل مأذون أنكحة ولا شيء في ذلك”، مشيرا إلى أن مأذون الأنكحة “موثِّق فقط”.

يذكر أن وزارة العدل السعودية تولي المأذون الشرعي عناية كبيرة وذلك إيمانا منها بأهمية وجوده في المجتمع ومن هنا تم إنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تعنى بهذا الجانب.

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ونظاميا يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.

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المصدر: صحيفة “عاجل”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408332

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