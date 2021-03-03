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وفاة والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:00 صباحًا
وفاة والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني مساء الثلاثاء وفاة والدتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد فترة طويلة مع المرض.

ونشرت رضوى الشربيني تغريدة قالت فيها “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت، ادعو لها يا رب يرحمك يا أمي وأم ولادي، ويصبرنا على فراقك”.

وأكدت الإعلامية رضوى الشربيني منذ أيام، أن حالة والدتها الصحية حرجة، موضحة أن الأطباء المعالجين بذلوا مجهودا كبيرا في التعامل مع حالتها.

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وكانت والدة الإعلامية رضوى الشربيني، قد طلبت رؤية ابنتها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة.

وأصيبت الإعلامية رضوى الشربيني بكورونا بعدما أجرت التحاليل المطلوبة عقب شعورها بأعراض الفيروس، وبدأت بالفعل في عزل نفسها عن بناتها وأسرتها، وازدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هي الأخرى بالفيروس إضافة إلى شقيقها، مما جعلها تعيش حالة نفسية سيئة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408336

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