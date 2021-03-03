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الإعلامية المصرية إنجي كيوان تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالفنان عمرو دياب (فيديو + صور)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:10 صباحًا
الإعلامية المصرية إنجي كيوان تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالفنان عمرو دياب (فيديو + صور)

كل الوطن – وكالات: ردت الإعلامية وعارضة الأزياء المصرية إنجي كيوان، على شائعات ارتباطها بالفنان عمرو دياب والجدل الكبير الذي أثاره ظهورها معه في بعض الصور قبل تصويرهما إعلان العطر الخاص بدياب.

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وقالت الإعلامية المصرية في لقاء تلفزيوني، إن انتشار الصور قبيل الإعلان الخاص بعطر الفنان عمرو دياب كان معدا مسبقا من ضمن خطة الإعلانات والتسويق.

وأكدت إنجي كيوان، أن ما أثير حول ارتباطها بعمرو دياب عار تماما من الصحة.

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وعن موقف زوجها قالت إنه كان على علم بكل تفاصيل الإعلان وكان يتوقع رد الفعل بعد انتشار الصور مضيفة “هو عارفني وعارف أنا أيه وعلاقتنا إيه إحنا قبل ما نعمل البروباغندا دي كان عارف إن ده ممكن يحصل وإن ممكن يبقى فيه انتقادات وإشاعات وإحنا كعيلة كنا مستعدين إننا نخوض المعركة دي”.

ووصفت إنجي كيوان، عمرو دياب بالمتواضع وأنه في العمل كما هو في الحياة العادية وأن العمل معه كان تجربة جميلة.

وطرح الفنان المصري عمرو دياب، في 22 فبراير، إعلان العطر الجديد الذي يحمل اسمه “Amr Diab Eau de Parfum 34”

ونشر عمرو دياب الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، على أنغام أغنية “وأنا معاك” وظهر رفقة الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وأخريات.

المصدر: فوشيا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408340

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