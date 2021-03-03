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السعودية.. القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال في مكة المكرمة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-03T11:26:28+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:26 صباحًا
السعودية.. القبض على 7 إثيوبيين سلبوا 632 ألف ريال في مكة المكرمة

كل الوطن – الرياض: أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة السعودية، القبض على 7 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية قاموا بسرقة عملاء البنوك تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأشار بيان للشرطة، إلى أن “المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على 7 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس”.

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وأضافت: “قام المتهمون بالترصد أمام البنوك للعملاء والاعتداء عليهم بعد خروجهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، وباستخدام مركبة مسروقة بمحافظة جدة.

وتابعت: “قدرت المبالغ المسلوبة بمبلغ 632 ألف ريال”، مشيرة إلى إحالة المتهمين إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408348

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