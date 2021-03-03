السعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضة

كل الوطن – وكالات: جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الداعم لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال بن فرحان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن “المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة”.

وكان وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي أحمد بن عبد العزيز قطان، قال إن الرياض تسعى إلى إنهاء تلك الأزمة، مضيفا أن “السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي”، مؤكدا أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر.

وطالب وزيرا خارجية مصر والسودان، أمس الثلاثاء، إثيوبيا بإظهار حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة للتوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408356