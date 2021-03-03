تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنسيئول تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتدعو لحل سلمي باليمنكل الوطنالسعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضةكل الوطنما هي الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول؟كل الوطنالمملكة تدعو مجلس الأمن إلى “الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه الحوثيين”كل الوطنالإعلامية المصرية إنجي كيوان تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالفنان عمرو دياب (فيديو + صور)كل الوطنوفاة والدة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني متأثرة بفيروس كوروناكل الوطنمقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودانكل الوطنعرض سيارة بورش امتلكها الأسطورة مارادونا للبيع في مزاد (فيديو)كل الوطنالولايات المتحدة.. قانون يمنع الشرطة من إخطار الآباء بتعاطي أطفالهم المخدراتكل الوطنانتفاخ المعدة المفاجئ قد يدلّ على الإصابة بحالة مميتة!

سيئول تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتدعو لحل سلمي باليمن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:54 مساءً
سيئول تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتدعو لحل سلمي باليمن

كل الوطن – وكالات: دانت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، سلسلة من هجمات جماعة الحوثي الارهابية على المملكة العربية السعودية مؤخرا، داعية إلى حل سلمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن سيئول تدين بشدة سلسلة من هجمات الحوثيين على السعودية بما فيها الهجوم على العاصمة الرياض في يوم 27 فبراير.

وشدد على أن بلاده تطالب الأطراف المعنية بوقف استخدام الأسلحة، معربة عن أملها في حل سلمي للحرب اليمنية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار.

اقرأ أيضا...

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الحكومة تؤكد أنها ستقدم باطراد، الدعم للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وكانت السعودية أعلنت أنها اعترضت صاروخا باليستيا مستهدفا الرياض و6 طائرات مسيرة أطلقت نحو جنوب السعودية بواسطة جماعة الحوثي في 27 فبراير الماضي.

المصدر: يونهاب

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408359

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.