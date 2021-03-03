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وزير سعودي يروي قصة “طرد” الملك فهد للسفير الأمريكي (فيديو=

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-03T19:03:50+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 7:03 مساءً
وزير سعودي يروي قصة “طرد” الملك فهد للسفير الأمريكي (فيديو=

كل الوطن – وكالات: روى وزير الدولة للشؤون الإفريقية في السعودية أحمد قطان، قصة طرد الملك فهد بن عبد العزيز للسفير الأمريكي ورفضه أن ينام في الرياض بعد أن وجه انتقادات للسعودية بسبب صفقة صواريخ صينية.

وقال قطان خلال مقابلة مع برنامج “الصورة”: “تم تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وبندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بشراء صواريخ صينية للمملكة العربية السعودية.. وكان الأمير بندر كلما يذهب إلى بكين تبدي السفارة الإسرائيلية امتعاضها للأمريكان، وكان الأمير بندر يقول لهم إن سفرياتي هذه لدعم العراق في حرب إيران”.

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وأضاف: “بعد أن اكتشفوا الصواريخ في المملكة وصل وفد لمقابلة الملك فهد للاحتجاج على هذه الصواريخ وكان، أظن فيليب حبيب، والسفير الأمريكي اسمه هوران”، مشيرا إلى أن “السفير الأمريكي تحدث بما لا يجب أن يتحدث به أمام الملك فهد بن عبدالعزيز يحتج على الذي حدث ويتساءل عن سبب عدم إخبار الأمريكيين، فأسمعه الملك فهد رحمة الله عليه ما لم يسمعه أحد من قبل وأقسم بالله العظيم ألا يبيت في الرياض وذهب إلى المنطقة الشرقية في الظهران وبات هناك ثم طرد”.

وختم قطان قائلا: “اجلب لي دولة طردت السفير الأمريكي من قبل”.

المصدر: CNN

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408362

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