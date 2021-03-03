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تونس.. إيقاف برنامج إذاعي بسبب “التنمر” على طه حسين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
ثقافة وإبداععربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 7:26 مساءً
تونس.. إيقاف برنامج إذاعي بسبب “التنمر” على طه حسين (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في تونس إثر إجتماع الثلاثاء إيقاف برنامج “أحلى صباح” الذي يبث على “موزاييك أف أم” لمدة أسبوع.

واتخذت “الهايكا” القرار بسبب مخالفة جسيمة تضمنتها حلقة من البرنامج تمثلت في المس من الاحترام الواجب لكرامة الإنسان من خلال السخرية من أصحاب الإعاقة البصرية، حيث تنمر مقدم البرنامج على الأديب المصري الراحل طه حسين.

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قرّر مجلس الهيئة، في جلسته المنعقدة بتاريخ 02 مارس…

Publiée par ‎الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس / HAICA Tunisie‎ sur Mercredi 3 mars 2021

وقرر مجلس “هايكا” عدم إعادة بث الحصة موضوع القرار وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للإذاعة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها “والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال”.

واعتبرت “الهايكا” أن ما ورد على لسان مقدم البرنامج فيه مس من كرامة ذوي الإعاقة وإهانة لهم بما يتعارض مع أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل كرامة ذوي الإعاقة ومقتضيات كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة.

كما ذكرت أنه تم الاستماع للممثل القانوني لـ”موزاييك” ففي 2 مارس 2021 الذي أكد أن القناة قد طلبت من مقدم البرنامج تقديم اعتذاراته من الجمهور وهو ما تم في نفس البرنامج بعد يومين، مؤكدا أن الإذاعة تلتزم بتنفيذ قرارات الهيئة وبالقيام بالتعديل الذاتي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408371

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