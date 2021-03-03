تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنحاكم نيويورك يعتذر مجددا بعد اتهامات بالتحرش الجنسيكل الوطنعلماء: السمنة تقلل كمية المضادات في جسم الإنسان بعد التطعيم ضد “كوفيد – 19”كل الوطنميغان ماركل تقول إنها ضحية حملة تشهير من رجال البلاط الملكيكل الوطنملياردير ياباني يبحث عن 8 أشخاص من جميع أنحاء العالم يرافقونه في رحلة إلى القمر!كل الوطنتونس.. إيقاف برنامج إذاعي بسبب “التنمر” على طه حسين (فيديو)كل الوطنعلاج تجريبي واعد لارتفاع الكوليسترول بتقنية “جدلية”!كل الوطنسيئول تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتدعو لحل سلمي باليمنكل الوطنالسعودية تؤكد دعمها لمصر في أزمة سد النهضةكل الوطنما هي الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول؟كل الوطنالمملكة تدعو مجلس الأمن إلى “الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه الحوثيين”

حاكم نيويورك يعتذر مجددا بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:42 مساءً
حاكم نيويورك يعتذر مجددا بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

كل الوطن – وكالات: اعتذر حاكم نيويورك الأمريكية أندرو كومو مجددا، بعد توجيه اتهامات إليه بالتحرش الجنسي، قائلا إنه “سيتعاون بشكل تام مع مراجعة يجريها المدعي العام للولاية في تلك المزاعم”.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي: “أدرك الآن أنني تصرفت بطريقة جعلت أناسا يشعرون بعدم الارتياح، كان هذا بدون قصد وأعتذر عنه بشدة وبصدق”.

وتابع: “أشعر بالفزع تجاه ذلك وأنا بصراحة أشعر بالحرج منه”.

وأفادت شبكة “ABCNEWS” الأمريكية، بأن كومو يواجه دعوات للاستقالة، بعد اتهامه بالحرش الجنسي من قبل 3 نساء، آخرها كان يوم الاثنين الماضي، حيث اتهمته آنا راتش بـ”سلوك غير لائق”، بعد ساعات من إحالته إلى التحقيق، على خلفية اتهامات مماثلة من موظفتين سابقتين في مكتبه.

اقرأ أيضا...

وقالت راتش (33 عاما)، لصحيفة “نيويورك تايمز” إنها التقت كومو في حفلة زفاف في سبتمبر 2019، وإنه خلال حفلة الاستقبال، وضع يده على أسفل ظهرها العاري، وسألها عما إذا كان يمكنه تقبيلها.

وأشارت آنا خلال حديثها للصحيفة إلى أنها “كانت مرتبكة ومصدومة ومحرجة جدا”، لافتة إلى أنها “دارت رأسها إلى الجهة الثانية، وأنه لم تكن لديها كلمات في تلك اللحظة”.

من جانبها، أوضحت المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، إن مكتب كومو وافق على طلبها لإجراء تحقيق مستقل في اتهامات “تحرش جنسي” وجهت لكومو.

المصدر: “رويترز” + “RT + “ABCNEWS

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408383

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.