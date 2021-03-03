حاكم نيويورك يعتذر مجددا بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

كل الوطن – وكالات: اعتذر حاكم نيويورك الأمريكية أندرو كومو مجددا، بعد توجيه اتهامات إليه بالتحرش الجنسي، قائلا إنه “سيتعاون بشكل تام مع مراجعة يجريها المدعي العام للولاية في تلك المزاعم”.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي: “أدرك الآن أنني تصرفت بطريقة جعلت أناسا يشعرون بعدم الارتياح، كان هذا بدون قصد وأعتذر عنه بشدة وبصدق”.

وتابع: “أشعر بالفزع تجاه ذلك وأنا بصراحة أشعر بالحرج منه”.

وأفادت شبكة “ABCNEWS” الأمريكية، بأن كومو يواجه دعوات للاستقالة، بعد اتهامه بالحرش الجنسي من قبل 3 نساء، آخرها كان يوم الاثنين الماضي، حيث اتهمته آنا راتش بـ”سلوك غير لائق”، بعد ساعات من إحالته إلى التحقيق، على خلفية اتهامات مماثلة من موظفتين سابقتين في مكتبه.

وقالت راتش (33 عاما)، لصحيفة “نيويورك تايمز” إنها التقت كومو في حفلة زفاف في سبتمبر 2019، وإنه خلال حفلة الاستقبال، وضع يده على أسفل ظهرها العاري، وسألها عما إذا كان يمكنه تقبيلها.

وأشارت آنا خلال حديثها للصحيفة إلى أنها “كانت مرتبكة ومصدومة ومحرجة جدا”، لافتة إلى أنها “دارت رأسها إلى الجهة الثانية، وأنه لم تكن لديها كلمات في تلك اللحظة”.

من جانبها، أوضحت المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، إن مكتب كومو وافق على طلبها لإجراء تحقيق مستقل في اتهامات “تحرش جنسي” وجهت لكومو.

المصدر: “رويترز” + “RT + “ABCNEWS

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408383