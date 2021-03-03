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الأردن يدرج التسول ضمن “الاتجار بالبشر” ويغلظ العقوبة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:44 مساءً
الأردن يدرج التسول ضمن “الاتجار بالبشر” ويغلظ العقوبة

كل الوطن – وكالات: أكد وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة، الأربعاء، إقرار مجلس النواب تعديلا على مشروع قانون “الاتجار بالبشر”، معتبرا ظاهرة “التسول” من ضمن جرائمه.

الأردن يدرج التسول ضمن الأردن يتجه نحو تجريم التسول
وقال، إن “مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرية”.

وأضاف، أن “مشروع القانون يحمي الشخص الضعيف”، مشيرا إلى أن “التسول ظاهرة مقلقة وهناك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه الظاهرة”.

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وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لـ”تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، ولتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم”.

وأقر المجلس أيضا “إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم”.

المصدر: “وكالة بترا”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408386

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