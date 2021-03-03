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مصر.. توقيف زعيم عصابة لتجارة المخدرات بمحافظة الجيزة (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 3 مارس 2021 - 11:59 مساءً
مصر.. توقيف زعيم عصابة لتجارة المخدرات بمحافظة الجيزة (صورة)

كل الوطن – وكالات: أعلنت القوى الأمنية المصرية عن توقيف زعيم عصابة لتجارة المخدرات، في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، ضبطت بحوزته كميات من المخدرات والأسلحة والأموال.

وأوضحت القوى الأمنية المصرية، أنه “في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وتجار المواد المخدرة ومرتكبي جرائم السرقات بالإكراه وما بحوزتھم من أسلحة نارية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام عدد من العناصر الإجرامية الخطرة بالإتجار في المواد المخدرة، وبيع مخدر الھیروین، متخذين من الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة كرداسة مسرحا لمزاولة نشاطھم الآثم، یتزعمھم أحد العناصر الإجرامية، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة ويختبىء بإحدى المزارع بمنطقة النوبارية بالبحيرة، التي قام بشرائھا بمبلغ 6 مليون جنيه لتقنين ثرائه غیر المشروع (غسل أموال)”.

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وأضافت أنه “عقب القيام بالإجراءات اللازمة، تم إستھدافه (زعيم العصابة) بمأموریة برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسیق مع إدارة البحث الجنائي بمدیرتي أمن الجيزة – البحيرة، وبمشاركة قوات الأمن المركزي، ما أسفر عن ضبطه، ومواجھته بالأسلحة الناریة”.

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وأشارت إلى أنه “اعترف بإدارة تجارة مسحوق الھیروین المخدر بالمناطق الزراعیة بدائرة مركز كرداسة”.

ولفتت إلى أنه، “ضبط بحوزته 3 كيلوغرامات من الھیروین المخدر و6 بنادق آلیة و66 مخزنا، وكمیات من الطلقات، كما أرشد عن مكان إخفاء المواد المخدرة والأسلحة الناریة، حیث عثر على مبالغ مالیة بلغت أكثر من 3 ملیون جنیه”.

مصر.. توقيف زعيم عصابة لتجارة المخدرات بمحافظة الجيزة (صورة)
ناصر حاتم

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408389

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