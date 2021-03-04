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إعدام أسرة كاملة في مصر لهذا السبب

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-04T00:34:05+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الخميس 4 مارس 2021 - 12:34 صباحًا
إعدام أسرة كاملة في مصر لهذا السبب

كل الوطن – وكالات: نفذت مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية حكم إعدام بحق 4 مجرمين من أسرة واحدة.

وقامت قوات الأمن بإعدام ” محمد ر إ، 57 سنة، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة قسم شرطة العامرية، وأبنائه كل من شعبان محمد ر 27 سنة سائق، وحمودة م ر، 31 سنة عامل، وأحمد م ر، 30 سنة، لإدانتهم بقتل شقيقهم الرابع رمضان ر مزارع لسرقته، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم”.

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وتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408400

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