تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبعد صورها بحفل خاص.. الفنانة روبي تتصدر بحث غوغل في السعودية ومصركل الوطنشاهد.. العثور على خروف ضائع يحمل 35 كيلوغراما من الصوفكل الوطنالأردن يدرج التسول ضمن “الاتجار بالبشر” ويغلظ العقوبةكل الوطنحاكم نيويورك يعتذر مجددا بعد اتهامات بالتحرش الجنسيكل الوطنعلماء: السمنة تقلل كمية المضادات في جسم الإنسان بعد التطعيم ضد “كوفيد – 19”كل الوطنميغان ماركل تقول إنها ضحية حملة تشهير من رجال البلاط الملكيكل الوطنملياردير ياباني يبحث عن 8 أشخاص من جميع أنحاء العالم يرافقونه في رحلة إلى القمر!كل الوطنتونس.. إيقاف برنامج إذاعي بسبب “التنمر” على طه حسين (فيديو)كل الوطنعلاج تجريبي واعد لارتفاع الكوليسترول بتقنية “جدلية”!كل الوطنسيئول تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتدعو لحل سلمي باليمن

مصر.. حبس شاب مارس مهنة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الخميس 4 مارس 2021 - 10:22 صباحًا
مصر.. حبس شاب مارس مهنة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات

كل الوطن – وكالات: أمرت جهات التحقيق في مصر يوم الأربعاء، بحبس طبيب نساء وتوليد مزيف مارس مهنة الطب لأكثر من 10 سنوات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه اتضح من خلال التحريات والتحقيقات أنه مسجل خطر وله معلومات جنائية.

وأكدت التحريات أن المتهم زاول مهنة طبيب أمراض نساء وتوليد “بدون وجه حق”، وفتح عيادة خاصة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، اعترف بقيامه بممارسة الطب من خلال تزوير شهادة على أنه خريج كلية الطب من إحدى الجامعات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة “صلاح. ع” (39 عاما) عن تفاصيل مثيرة في القضية، حيث تبين أن المتهم مارس مهنة الطب وتخصص في النساء والتوليد دون أي مؤهلات وأنه مارس المهنة لمدة 10 سنوات وقام بتوليد عشرات السيدات، دون أن يبلغ عنه أحد طوال تلك الفترة التي زاول فيها المهنة وكانت سمعته حسنة، وكان يتقاضى 50 جنيها في الكشف.

اقرأ أيضا...

كما كشفت التحريات أن المتهم كان يحصل على 50 جنيها في الكشف الواحد، و700 جنيه في الولادة الطبيعية و1400 جنيه في الولادة القيصرية، ما أدى إلى توافد المرضى عليه لرخص أسعاره، كما تبين أنه وقع على شهادات تسجيل مواليد، وقام بتوليد أمهاتهم في عيادته وكان يصف الأدوية مثل التي يصفها الأطباء.

ودلت التحريات أن المصادر السرية لفريق البحث الجنائي لم تحصل على إفادات بشكاوى من المرضى، مشيرة إلى أنه كان حريصا على عدم افتعال المشاكل وقام بافتتاح عيادة نساء وتوليد جديدة في منطقة أخرى تلبية لطلبات مرضاه في تلك المنطقة دون تصريح، وظل يمارس المهنة بها دون أي رقيب حتى كشفه مسؤول العلاج الحر بمنطقة الصف بالجيزة أثناء مروره على العيادة عن طريق الصدفة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408406

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.