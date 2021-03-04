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أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الخميس 4 مارس 2021 - 11:46 صباحًا
أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

كل الوطن – وكالات: أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” بأن أمير الدولة، نواف الأحمد الجابر الصباح، غادر البلاد إلى الولايات المتحدة لأغراض طبية.

وذكرت الوكالة اليوم الخميس أن الأمير نواف (83 عاما) توجه إلى الولايات المتحدة “لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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وكان في وداع الأمير نواف كبار المسؤولين في البلاد، منهم ولي العهد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وتولى الأمير نواف مقاليد الحكم في الكويت في سبتمبر الماضي، خلفا للأمير الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي فارق الحياة في مستشفى أمريكي.

المصدر: كونا

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408413

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