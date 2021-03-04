تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنوزير الخارجية القطري: الدوحة والقاهرة تسعيان لعودة الدفء إلى علاقاتهماكل الوطنتعديلات في نمط الحياة ترتبط بالحد من الدهون الحشوية!كل الوطنأمير الكويت إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبيةكل الوطنالكشف عن لغز جمجمة المرأة التي عثر عليها في كهف بإيطالياكل الوطنبعد صورها بحفل خاص.. الفنانة روبي تتصدر بحث غوغل في السعودية ومصركل الوطنشاهد.. العثور على خروف ضائع يحمل 35 كيلوغراما من الصوفكل الوطنالأردن يدرج التسول ضمن “الاتجار بالبشر” ويغلظ العقوبةكل الوطنحاكم نيويورك يعتذر مجددا بعد اتهامات بالتحرش الجنسيكل الوطنعلماء: السمنة تقلل كمية المضادات في جسم الإنسان بعد التطعيم ضد “كوفيد – 19”كل الوطنميغان ماركل تقول إنها ضحية حملة تشهير من رجال البلاط الملكي

وزير الخارجية القطري: الدوحة والقاهرة تسعيان لعودة الدفء إلى علاقاتهما

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الخميس 4 مارس 2021 - 1:01 مساءً
وزير الخارجية القطري: الدوحة والقاهرة تسعيان لعودة الدفء إلى علاقاتهما

كل الوطن – وكالات: أبدى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سعي بلاده ومصر إلى إعادة تطبيع العلاقات بينهما، بعد انتهاء الأزمة الخليجية.

وذكر الوزير القطري، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الأربعاء في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ردا على سؤال عن الاجتماع الثنائي الذي عقده في نفس اليوم مع نظيره المصري سامح شكري: “شهدنا قمة العلا، وكان هناك بيان أنهى الأزمة الخليجية، وكان هناك اجتماع بين وفدين لقطر ومصر، ونحن في دولة قطر والأشقاء في مصر ننظر للأمور بإيجابية ونسعى لعودة الدفء إلى العلاقات بينهما”.

وتابع آل ثاني أن لقاءه مع شكري “اتسم بالروح الإيجابية والتفاؤل بعودة العلاقات إلى طبيعتها”.

اقرأ أيضا...

وأكد الوزير القطري أن الاجتماع الذي عقدته أمس الجامعة العربية كان إيجابيا وشهد توافقا على الكثير من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، مضيفا: “”نتمنى أن تمثل (الدورة الـ155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) بداية ملموسة ترتقي لطموحات الشعوب العربية”.

وأوضح أن وزراء الخارجية العرب ناقشوا في اجتماع أمس قضايا كثيرة تخص شؤون الدول العربية على رأسها القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك.

وردا على سؤال حول العلاقات التي تربط قطر ومع تركيا وإيران والحديث عن تدخلهما في شؤون الدول العربية، أشار آل ثاني إلى أن هناك “خلط بين العلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية”، موضحا: “نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر أو أي دولة أخرى ولكل دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408420

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.