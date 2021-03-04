تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنوزير الخارجية القطري: الدوحة والقاهرة تسعيان لعودة الدفء إلى علاقاتهماكل الوطنتعديلات في نمط الحياة ترتبط بالحد من الدهون الحشوية!كل الوطنأمير الكويت إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبيةكل الوطنالكشف عن لغز جمجمة المرأة التي عثر عليها في كهف بإيطالياكل الوطنبعد صورها بحفل خاص.. الفنانة روبي تتصدر بحث غوغل في السعودية ومصركل الوطنشاهد.. العثور على خروف ضائع يحمل 35 كيلوغراما من الصوفكل الوطنالأردن يدرج التسول ضمن “الاتجار بالبشر” ويغلظ العقوبةكل الوطنحاكم نيويورك يعتذر مجددا بعد اتهامات بالتحرش الجنسيكل الوطنعلماء: السمنة تقلل كمية المضادات في جسم الإنسان بعد التطعيم ضد “كوفيد – 19”كل الوطنميغان ماركل تقول إنها ضحية حملة تشهير من رجال البلاط الملكي

النيابة العامة تتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف في مكافحة غسل الأموال

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الخميس 4 مارس 2021 - 3:37 مساءً
النيابة العامة تتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف في مكافحة غسل الأموال

كل الوطن – الرياض: وقع فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل مع نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة المهندس عبدالرحمن بن محمد الناصر مذكرة تعاون لتعزيز وتطوير آليات العمل المشتركة بين الجانبين، في المقر الرئيس للنيابة العامة.

وتضمنت مذكرة التعاون وضع الآليات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق بين الطرفين لتفعيل خطة العمل الوطنية بهذا الشأن -وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة- وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار.

اقرأ أيضا...

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن، والمشاركة في إقامة دورات تدريبية دورية وورش عمل وندوات وملتقيات متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، من أجل تفعيل العلاقة بين الجهتين، وتبادل الخبرات في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، حسب اختصاص كل جهة.

وأكد فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد الشيخ عبدالله المقبل أن التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف يأتي تحقيقاً للتكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للأوقاف لتنظيم شؤون الأوقاف و تبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

من جهته أكد نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة المكلف المهندس عبدالرحمن الناصر سعي الهيئة لتطبيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من رسالة الهيئة في النهوض بالقطاع الوقفي، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في تنمية القطاع وتعزيز الرقابة والشفافية، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع النيابة العامة خطوة هامة في رحلة تحقيق تلك الأهداف.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408426

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.