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وزارة التجارة تضبط متجراً أنشأ 184 موقعاً إلكترونياً لتسويق السلع المغشوشة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الخميس 4 مارس 2021 - 3:44 مساءً
وزارة التجارة تضبط متجراً أنشأ 184 موقعاً إلكترونياً لتسويق السلع المغشوشة

كل الوطن – وكالات: قادت متابعة ورصد وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية المخالفة إلى رصد متجر إلكتروني صيني مخالف يستهدف السوق السعودي بالبضائع الرديئة والمغشوشة والعروض الوهمية، ويستغل منصات التواصل الاجتماعي للترويج والإعلان عن تلك السلع مع عدم تنفيذ خيار الاسترجاع والاستبدال للمستهلك وخدمات ما بعد البيع وإيهام المشترين بجودة المنتجات المعروضة.

وحجبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة 184 موقعاً إلكترونياً بمسميات مختلفة تعود للمتجر بعد رصد استخدامه لبريد إلكتروني واحد في جميع هذه المواقع.

وكان المتجر الإلكتروني بدأ الإعلان عن بضاعته باللغة العربية وبعملة الريال السعودي من خلال موقع إلكتروني واحد وفور حجبه قام بإنشاء 5 مواقع أخرى تمت ملاحقتها وحجبها، ليقوم بعد ذلك بإنشاء 184 موقعاً بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين في السوق السعودي وتضليل الجهات الرقابية.

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ويعرض المتجر المذكور من خلال روابطه المتعددة أصنافاً متعددة من السلع الاستهلاكية الرديئة والمغشوشة تشمل الأجهزة الإلكترونية، والعطورات ومستحضرات التجميل، والحقائب والأحذية والملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية (الحلاقة)، وغيرها.

وحجبت الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة جميع هذه المواقع التي لا تتضمن بيانات المتجر وعنوانه وأرقام التواصل مع خدمة العملاء.

وحثت عموم المستهلكين على التعامل مع المتاجر الموثوقة، وعدم التجاوب مع الإعلانات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمواقع الأجنبية المجهولة وغير الموثوقة، والإبلاغ عنها عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408428

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