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نقابة الفنانين السوريين تكشف عن الحالة الصحّة للفنان صباح فخري

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-05T00:07:22+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 5 مارس 2021 - 12:07 صباحًا
نقابة الفنانين السوريين تكشف عن الحالة الصحّة للفنان صباح فخري

كل الوطن – وكالات: أكدت نقابة الفنانين السوريين أن الفنان صباح فخري بخير وبصحة تامة، نافية ضمنا أخبارا تم تداولها عن وفاته.

وقالت النقابة إنها تواصلت مع نجل الفنان الحلبي أنس، وقالت إنه “تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة”.

وأشارت النقابة إلى أن “كل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة”.

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وقد تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي في حلب وغيرها أخبارا نعت فيها “أمير القدود الحلبية”.

وقد ولد الفنان صباح فخري في حلب عام 1933، ويعد واحدا من أبرز الفنانين السوريين والعرب المعاصرين.

بعد التواصل مع الزميل انس فخري
ابن الفنان القدير صباح فخري
تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة
وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة

Publiée par ‎نقابة الفنانين في سوريا _ فرع دمشق‎ sur Jeudi 4 mars 2021

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408447

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