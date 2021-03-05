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التحالف العربي يعلن إحباط ثاني هجوم من الحوثيين على خميس مشيط خلال ساعات

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-05T13:19:10+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 5 مارس 2021 - 1:19 مساءً
التحالف العربي يعلن إحباط ثاني هجوم من الحوثيين على خميس مشيط خلال ساعات

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه ثاني هجوم جوي شنته جماعة الحوثي الراهابية في اليمن اليوم الجمعة على جنوب غربي المملكة.

التحالف العربي يعلن إحباط ثاني هجوم من الحوثيين على خميس مشيط خلال ساعاتالتحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب جنوب السعودية
وأكد التحالف أن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون اليوم باتجاه مدينة خميس مشيط.

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المصدر: الإخبارية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408461

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