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أمانة جدة تغلق 191 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 53 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 5 مارس 2021 - 1:22 مساءً
أمانة جدة تغلق 191 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

كل الوطن – فريق التحرير: أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها الأربعاء 191 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4524 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة رصدت خلالها 271 مخالفة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، ومثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408464

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