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حديث عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 5 مارس 2021 - 1:24 مساءً
حديث عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا

كل الوطن – وكالات: ذكرت صحيفة ” ذا ميرور” اللندنية أن سلالة جديدة متحورة من الفيروس التاجي المستجد تم التعرف عليها في بريطانيا.

وأفيد بأن السلالة الجديدة لها طفرة متغيرات مشتركة مع السلالتين، الجنوب إفريقية والبرازيلية. وتوجد حتى الآن في بريطانيا 16 حالة معروفة من السلالة الجديدة، تم عزلها، ويجري تعقب الاتصالات الاجتماعية لأصحابها.

وأعلن في وقت سابق أن الحكومة البريطانية تعتزم هذا العام تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني، أي 2.2 مليار دولار، لتنفيذ برنامج التطعيم الشامل.

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وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، إن قسما من هذا المبلغ سيُستخدم لتوسيع قدرات اختبار اللقاح والاقتناء السريع لعينات من متغيرات “كوفيد – 19” الجديدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد قدم في 22 فبراير الماضي خطة الحكومة لإزالة القيود المفروضة فيما يتعلق بعدوى فيروس كورونا في البلاد على أربع مراحل.

وسيتم في إطار المرحلة الأولى من هذه الخطة افتتاح المدارس اعتبارا من 8 مارس، وسيُسمح للأشخاص بالتواصل بشكل فردي في الحدائق والأماكن العامة الأخرى.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408466

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