مندوب السعودية بالمنظمات الدولية في فيينا: إيران تمهد طريقا لامتلاك سلاح نووي

كل الوطن – وكالات: اتهمت المملكة العربية السعودية السلطات الإيرانية بأنها مستمرة في تمهيد الطريق لامتلاك السلاح النووي، معتبرة أن نظام الضمانات أصبح على المحك بسبب سياسة الابتزاز من قبل طهران.

وقال سفير المملكة لدى النمسا ومندوب المملكة في المنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، خلال جلسة شهر مارس لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن “تقارير مديرها العام تظهر تعنت الجانب الإيراني في التعامل مع مطالبها المتعلقة بالمواقع غير المعلنة عنها خلال السنة والنصف الماضية”.

واعتبر الأمير عبدالله، وهو محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران، التي بدأت بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي عام 2019، استمرت في تقديم ردود غـير مرضية ليس لها مصداقية تقنيا، مما يعكس عـدم جديتها فِي التعاون معها رغـم إعراب المدير العام عن قلقه إزاء عدم وجود تقدم بالقضايا المعلقة المرتبطة بالضمانات، واستعداد الوكالة لإشراك إِيران في جهود استباقية لتوضيح وتسوية هذه القضايا دون مزيد من التأخير.

وأضاف أن “المملكة تدعو إيران للتعاون الكامل مع الوكالة من أجل تلبية طلباتها والإجابة على الاستفسارات المقدمة لها دون مزيد من التأخير والمماطلة لا سيما في ظل وجود أدلة تعزز من الشكوك حيال نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي”.

وشدد على أن “إيران وعلى ما يبدو تؤمن بسياسة الابتزاز النووي، وهذا ينعكس بشكل واضح في تصريحاتهم العلنية، وهم مستمرون في تمهيد الطريق لامتلاك سلاح نووي، وهي نية الإيرانيين من وراء هذا الاتفاق منذ البداية، الأمر الذي يمثل خطر انتشار حقيقي في المنطقة، وإذا لم يتم احتوائه بشكل حاسم سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة والعالم ككل”.

واعتبر مندوب السعودية أن على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا حازما لوقف ممارسة الابتزاز والاستفزاز، مشيرا إلى أن مسؤولية المحافظة على نظام الضمانات الذي أصبح على المحك تقع على عاتق الدول الأعضاء في مجلس المحافظين.

و ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الجانب الإيراني.

المصدر: “واس” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408475