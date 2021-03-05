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القاهرة تدين بشدّة” تعرض السعودية لهجوم من الحوثيين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 5 مارس 2021 - 7:07 مساءً
القاهرة تدين بشدّة” تعرض السعودية لهجوم من الحوثيين

كل الوطن – وكالات: أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا أعربت فيه عن بالغ إدانتها واستنكارها لتعرض السعودية لهجوم جوي واسع من قبل الحوثيين.

وقال البيان: “تعرب مصر عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان من آخرها إطلاق صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة، والتي تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح”.

وتابع البيان: “تشدد مصر مجددا على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليميين”.

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وأضافت الخارجية المصرية في بيانها: “كما تعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين”.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن أن قواته اعترضت ودمرت منذ فجر اليوم الجمعة ست طائرات مسيرة أطلقتها جماعة “أنصار الله” اليمنية صوب مدينة خميس مشيط بجنوب غربي المملكة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408493

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