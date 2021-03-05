تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالقاهرة تدين بشدّة” تعرض السعودية لهجوم من الحوثيينكل الوطنعقار للإقلاع عن التدخين قد يعالج مرض باركنسون عند النساء دون الرجالكل الوطنمصر.. السلطات تقرر إزالة مبنى مثير للجدلكل الوطنمندوب السعودية بالمنظمات الدولية في فيينا: إيران تمهد طريقا لامتلاك سلاح نوويكل الوطنالصحة العالمية تدق جرس الإنذار.. خطر الأيبولا يهدد جيران غينياكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط ثاني هجوم من الحوثيين على خميس مشيط خلال ساعاتكل الوطنالوزير قطان يكشف عن دور ولي العهد في نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة (فيديو)كل الوطنالبرهان يصدر مرسوما دستوريا لإنشاء حكم فدرالي في السودانكل الوطنالفلسطينيون يحثون “الجنائية الدولية” على المضي قدما في التحقيق بشأن جرائم الحربكل الوطننقابة الفنانين السوريين تكشف عن الحالة الصحّة للفنان صباح فخري

سعودي يقتل مصريا ويصيب آخر (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-05T21:56:58+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 5 مارس 2021 - 9:56 مساءً
سعودي يقتل مصريا ويصيب آخر (صورة)

كل الوطن – وكالات: أعلن المحامي الناشط في شؤون المصريين بالخارج محمود شكل، تفاصيل إطلاق مواطن سعودي النار على اثنين من المصريين في المملكة العربية السعودية.

وقال شكل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن أحد المصريين توفي بالفعل وهو رضا محمد حسن، حيث أطلق عليه خمسة أعيرة نارية اخترقت جسده، وتوفي فور وصوله المستشفى.

أحد الضحايا
أحد الضحايا
اقرأ أيضا...

وأشار إلى أن المصري الثاني هو حسين سامي محمد حسن، من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، في حالة حرجة بالمستشفى، بعد أن أصيب بـ3 طلقات من سلاح ناري.

وأكد شكل هروب القاتل من موقع الحادث، بعد تأكده من إصابة المصريين الاثنين، ووفاة أحدهما.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408496

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.