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المكسيك.. حادث سير يكشف خيانة زوجية

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : السبت 6 مارس 2021 - 2:51 صباحًا
المكسيك.. حادث سير يكشف خيانة زوجية

كل الوطن – وكالات: كشف حادث سير وقع على أحد الطرق السريعة في مدينة سالتيلو في كواويلا المكسيكية عن خيانة زوجية، وذلك بطريقة غير متوقعة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واكتشف الزوج أن زوجته على علاقة غرامية مع شخص آخر، بعد أن استدعته الشرطة على خلفية تورط زوجته في حادث تصادم سيارتين، ليكتشف الزوج “عشيقها السري” جالسا معها في السيارة.

وكذبت الزوجة على رجال الشرطة في مكان الحادث حين أبلغتهم أن الرجل الذي في السيارة هو صديقها، وذلك لحمايته من الاعتقال بسبب الحادث.

لكن وبعد أن حصلوا على رقم هاتف أسرتها، اتصل رجال الشرطة بمنزلها لترتيب وسيلة نقل لها، فرد زوجها على المكالمة، وما هي إلى دقائق حتى وصل إلى مكان الحادث.

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وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن مشاجرة اندلعت بين الزوجين بعد أن اكتشف الزوج المخدوع خيانة زوجته. وكاد الرجلان أن يدخلا في شجار بالأيدي أيضا قبل أن تتدخل الشرطة.

وعلى الرغم من كذب الزوجة على الشرطة، فقد سمحت لها الشرطة في النهاية بالعودة إلى منزلها مع زوجها وأفراد أسرتها، بينما اعتقلت الرجل الذي كان معها بالسيارة.

المصدر: “ديلي ميل”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408507

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