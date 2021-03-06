تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالصين تؤكد تفشي مرض جديد في إقليمي سيشوان وخبيكل الوطنالمكسيك.. حادث سير يكشف خيانة زوجيةكل الوطنالوضع الاقتصادي في لبنان.. شجار بسبب عبوة حليب مدعومة والليرة في مهب الريح!كل الوطندراسة تحذر من عارض مزعج ينجم عن عدوى “كوفيد-19”!كل الوطنالقاهرة تدين بشدّة” تعرض السعودية لهجوم من الحوثيينكل الوطنعقار للإقلاع عن التدخين قد يعالج مرض باركنسون عند النساء دون الرجالكل الوطنمصر.. السلطات تقرر إزالة مبنى مثير للجدلكل الوطنمندوب السعودية بالمنظمات الدولية في فيينا: إيران تمهد طريقا لامتلاك سلاح نوويكل الوطنالصحة العالمية تدق جرس الإنذار.. خطر الأيبولا يهدد جيران غينياكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط ثاني هجوم من الحوثيين على خميس مشيط خلال ساعات

الصين تؤكد تفشي مرض جديد في إقليمي سيشوان وخبي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : السبت 6 مارس 2021 - 12:10 مساءً
الصين تؤكد تفشي مرض جديد في إقليمي سيشوان وخبي

كل الوطن – وكالات: أكدت الصين اليوم السبت تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.
وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين، وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر.

والصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم. وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.

اقرأ أيضا...

كانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408512

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.