آل الشيخ يزف بشرى للسعوديين: أخيرا اجتمع الهرمان! (صورة)

كل الوطن – متابعات: بشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ الجمهور بعودة الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان للعمل معا في إنتاج جديد سيعرض على “ام بي سي” بعد انقطاع دام فترة طويلة.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”: “وأخيرا اجتمع الهرمان بعد طول فراق، ونبي معهم كل نجومنا الحيان والجراح وبشير والكنهل والكل بدون قصور، ونبي وجيه جديدة وشباب”.

وأخيراً اجتمع الهرمين بعد طول فراق … ونبي معهم كل نجومنا الحيان والجراح وبشير والكنهل والكل بدون قصور ونبي وجيه جديده وشباب … متحمس جداً وبتكلم بنفسي مع الكاتب الكبير خلف الحربي وبدعم العمل بكل مااستطيع … انا سعيد للعمل فنياً وسعيد اكثر بعودة العلاقه الانسانيه بينهم 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/BIBwKuo9dR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 6, 2021

وأضاف: “متحمس جدا وبتكلم بنفسي مع الكاتب الكبير خلف الحربي وبدعم العمل بكل ما أستطيع، أنا سعيد للعمل فنيًا، وسعيد أكثر بعودة العلاقة الإنسانية بينهم”.

يذكر أن ناصر القصبي وعبد الله السدحان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيا منذ بدايتهما في المجال التمثيلي في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما العديد من الأعمال الدرامية، أشهرها “طاش ما طاش” بأجزائه الـ18.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408515