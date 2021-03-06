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نشرته أمانة الرياض.. فيديو صادم يثير غضب غضبا في السعودية!

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : السبت 6 مارس 2021 - 12:28 مساءً
نشرته أمانة الرياض.. فيديو صادم يثير غضب غضبا في السعودية!

كل الوطن – متابعات: أثار فيديو نشرته أمانة منطقة الرياض على موقع “تويتر” غضبا في صفوف السعوديين، حيث وصفوا الفيديو بـ”المفاجئ والصادم”، في المملكة ذات المجتمع المحافظ.

ونفذت الجهات الأمنية في السعودية حملة ميدانية ضمن نطاق بلدية شمال العاصمة. وضبط مراقبو أمانة الرياض مصنعا للمشروبات الكحولية، عثروا فيه على 92 برميلا مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع.

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وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صفحة الأمانة على موقع التواصل الاجتماعي، إخفاء المصنع في أحد الأودية، ووجود المواد التي يتم تصنيع الخمور بها، فيما تم التخلص منها عن طريق حرقها.

وأعرب مغردون عن غضبهم من ظاهرة انتشار الخمور والمخدرات في بلد مسلم يحرم كل ما له صلة بالمشروبات الكحولية، فضلا عن رعاية هذا البلد للحرمين الشريفين.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408521

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