وفاة الدراج السعودي رياض الشمري في حادث في رالي الشرقية الدولي

كل الوطن – الرياض: أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، وفاة الدراج السعودي رياض الشمري، إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.

ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي..

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. pic.twitter.com/Fc4e6pV9df — الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (@SAMF_GOV) March 6, 2021

وقال الاتحاد السعودي في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”: “ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الدراج السعودي رياض الشمري (الذي توفي) إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

المصدر: الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408528