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الإمارات تدين هجوم الحوثيين على السعودية وتعتبره

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الأحد 7 مارس 2021 - 1:59 مساءً
الإمارات تدين هجوم الحوثيين على السعودية وتعتبره

كل الوطن – وكالات: دانت الإمارات واستنكرت “هجوم الحوثيين واستهدافهم المدنيين والأعيان في السعودية عبر طائرات مفخخة”، اليوم الأحد، معتبرة أن استمرار هذه الهجمات بالآونة الأخيرة يعد “تصعيدا خطيرا”.

وعبرت الإمارات عن “إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات الحوثيين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية الشقيقة اليوم، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، اعترضتها قوات التحالف”، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

هذا ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى أن “يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية، والمدنية، وأمن واستقرار المملكة”، موضحة أن “استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ويعد دليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

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كما جددت الوزارة “تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”، مشيرة إلى أن “أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت اليوم، بأن التحالف العربي بقيادة الرياض، دمر 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه السعودية.

المصدر: “وام” + “الإعلام السعودي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408569

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