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بدءا من اليوم.. السعودية تلغي تدريجيا إجراءات الحجر الصحي لمكافحة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-07T14:40:52+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 7 مارس 2021 - 2:40 مساءً
بدءا من اليوم.. السعودية تلغي تدريجيا إجراءات الحجر الصحي لمكافحة كورونا

كل الوطن – وكالات: تستأنف المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الحياة الطبيعية، بعد إغلاق استمر فترة بسبب جائحة كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية القاضية بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.

واستثنى القرار استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

كما تقرر بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا.

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وشدد مصدر من وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة.

وأكد على أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 379474 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 6524 حالة وفاة، و370300 حالة شفاء، و2650 حالة نشطة، منها 494 مريضا في حالة حرجة.

المصدر: صحيفة سبق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408584

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