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الدبيبة يتلقى برقتي تهنئة من الملك سلمان وولي عهده

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 7 مارس 2021 - 8:27 مساءً
الدبيبة يتلقى برقتي تهنئة من الملك سلمان وولي عهده

كل الوطن – وكالات: قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة المكلف، عبد الحميد دبيبة، إنه تلقى برقيتي تهنئة بمناسبة توليه المنصب من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وقال الدبيبة، عبر “تويتر”، اليوم الأحد: “بمناسبة تكليفي برئاسة الحكومة، استلمت برقيتي تهنئة من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

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وأضاف الدبيبة: “سعيد جدا بهذه التهنئة، فالمملكة العربية السعودية من أهم دول المنطقة، ونتطلع لعلاقات متميزة معها وفق أواصر الأخوة”.

وانتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة رئيسا للحكومة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية في اليوم ذاته بنتائج التصويت على تشكيل السلطة، معربة عن تطلعها إلى تحقيق “الأمن والاستقرار بليبيا”.

المصدر: RT + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408593

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