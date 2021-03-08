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الدفاع السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الهجوم على منشآت النفط بالمملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-08T00:25:50+03:00
عربي ودوليمحلياتهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الإثنين 8 مارس 2021 - 12:25 صباحًا
الدفاع السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الهجوم على منشآت النفط بالمملكة

كل الوطن – الرياض: وصفت وزارة الدفاع السعودية الهجوم على منشآت نفطية شرق المملكة بأنه عمل إرهابي وجبان، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المكتسبات الوطنية ووقف مثل هذه الاعتداءات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لمحاولة استهداف فاشلة بهجوم طائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، وكذلك محاولة استهداف مرافق شركة “أرامكو” بالظهران.

واعتبر المالكي أن هذين الاعتداءين “لا يستهدفان أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي وإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي”.

وأوضح المالكي أنه تم “تدمير وإسقاط الطائرة بدون طيار المهاجمة والقادمة من جهة البحر قبل الوصول لهدفها، كما تم اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي والذي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران”.

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ولفت إلى أن اعتراض الصاروخ وتدميره تسببا في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وأكد المالكي أن وزارة الدفاع السعودية “ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

وأعلنت قوات جماعة الحوثي الإرهابية، في وقت سابق من الأحد، عن تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408597

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