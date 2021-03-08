تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنقطر تعلق على استهداف الحوثيين ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” بالسعوديةكل الوطنإحراج لا مثيل له.. خرائط “غوغل” تلتقط صورة غير متوقعة لفتاة! (صورة)كل الوطنالرئاسة الفلسطينية تدين القصف الحوثي على السعوديةكل الوطنالدبيبة يتلقى برقتي تهنئة من الملك سلمان وولي عهدهكل الوطنالمقاتل الروسي يان يفقد حزامه في “UFC” بسبب تصرف متهور (فيديو)كل الوطنالتحالف العربي: اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيونكل الوطنتخطف الأرواح على تيك توك: الوشاح الأزرق تثير ذعرا في مصر!كل الوطنتداول صورة نادرة لرئيس سوري وهو يقبل أنف ملك سعودي في مصركل الوطنالإمارات تدين هجوم الحوثيين على السعودية وتعتبرهكل الوطن“البابا” يتجول بسيارة صغيرة مكشوفة بين أحياء الموصل المدمرة (صور)

قطر تعلق على استهداف الحوثيين ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” بالسعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-08T02:40:07+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 8 مارس 2021 - 2:40 صباحًا
قطر تعلق على استهداف الحوثيين ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” بالسعودية

كل الوطن – وكالات: أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة “أرامكو” في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن “استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم”.

وجددت الوزارة “موقف دولة قطر الثابت في رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

اقرأ أيضا...

وأعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، في وقت سابق من الأحد، عن تنفيذ عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأكدت السعودية لاحقا، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=408612

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.